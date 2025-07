RFV Il ds Gibellini: "Dopo il consolidamento della squadra, ora la Fiorentina vuole raccogliere e Pioli è la certezza"

Il dirigente sportivo Mauro Gibellini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola a partire dall'arrivo di Stefano Pioli in panchina: "Una scelta ponderata, sull'usato sicuro visto che è una certezza e la Fiorentina può essere avvantaggiata dalla sua esperienza e dal suo valore. Anche Palladino era un ottimo allenatore ma per la Fiorentina scegliere Pioli è stata una certezza".

Un miglioramento rispetto al passato? "Parliamo di ottimi allenatori quelli che lo hanno preceduto, ma l'anno scorso è stato fatto un consolidamento della squadra e quest'anno si vuole prendere qualche pesce nella rete visto anche il riscatto di diversi giocatori e avere un allenatore autorevole può essere un plus per un gruppo già in crescita dallo scorso anno"

Dzeko un valore aggiunto? "Io non ne conosco le condizioni fisiche e le motivazioni attuali, ma in generale parliamo di un giocatore che sa fare tutto, sa segnare, impostare, rifinire... E augurandomi che Kean resti, Dzeko è un completamento. Il primo è istintivo e veloce negli spazi, avere accanto uno tatticamente diligente può portare un plus anche al primo, un partner che adegui i movimenti ai suoi. E' successo anche a me perciò Dzeko può essere un ottimo partner avendo tutt'altre qualità tecniche rispetto a Kean. Quest'ultimo tra un anno o due sarà ancora migliore e Dzeko può apportargli solo dei benefici".