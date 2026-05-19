Pioli si propone al Napoli per il dopo Conte. Il Mattino: "In corsa anche Palladino"

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Sulle pagine odierne de Il Mattino si fa il punto sul futuro della panchina del Napoli. Dopo due stagioni in Campania e uno scudetto portato a casa, Antonio Conte sembra destinato a dire addio e a voler lasciare dunque il progetto che gli affidò De Laurentiis. Con la separazione dall'attuale tecnico pugliese, la società partenopea andrà forte su un candidato, ovvero Maurizio Sarri. I contatti con i suoi procuratori Alessandro Pellegrini e Frank Trimboli procedono e all'orizzonte si para una proposta triennale di contratto. Ingaggio fisso da 2,6 milioni di euro a stagione, con premi per la Champions che possono farlo salire fino a 3,2.

Dopo l'attuale allenatore della Lazio però si fanno spazio anche altri candidati. E quindi occhio anche alle idee Raffaele Palladino, tenuto in attesa da giorni, e Max Allegri, se dovesse lasciare il Milan. Piovono però anche le autocandidature, come quella di Stefano Pioli, voglioso di tornare in pista dopo la rescissione con la Fiorentina. E c'è pure un nome davvero a sorpresa, come Filippo Inzaghi, ora al Palermo in Serie B. Qualche chiamata, infine, c'è stata anche per Fabio Grosso del Sassuolo.