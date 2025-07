RFV Sentite Pino Vitale: "Commisso avrebbe già dovuto fare un'offerta a Kean"

Il direttore sportivo, Pino Vitale, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Moise Kean: "Se a marzo Commisso lo avesse chiamato proponendogli un ottimo contratto, anche lui si sarebbe comportato bene e avrebbe accettato. Sono sicuro di questo".

Cosa le è piaciuto delle prime mosse di mercato?

"Sono contento, mi è piaciuto il riscatto di Gudmundsson. Se si parla di Kean, lui a questo punto aspetta per valutare quello che succede".

Fazzini la convince?

"Penso che possa fare il salto di qualità, è fortissimo. La Fiorentina ha fatto molto bene. Me lo immagino come mezzala dal centrocampo in su: trova il gol con grande facilità. Mi aspetto che possa fare molto bene".

Lei avrebbe già in mano il sostituto di Kean?

"La Fiorentina ha preso informazioni per Piccoli, giocatore di prospettiva. E direi che cercherà anche di prendere Sebastiano Esposito. Io credo che si dovrebbe già avere in punto l'eventuale sostituto di Kean".

