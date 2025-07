RFV Daniele Carnasciali: "Kean deve restare, secondo me ha le qualità per ripetersi"

L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, ha parlato di Moise Kean a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola: "In queste trattative c'è bisogno di tempo, aspettiamo perché fino all'ultimo non si può mai sapere. Gli arabi gli offrono tanti soldi, vediamo se c'è una controproposta della Fiorentina importante che possa far vacillare il giocatore. Aspettiamo e speriamo che ci sia una risposta positiva da parte di Kean".

Si aspetta un segnale dal ragazzo?

"In passato ci sono stati tanti calciatori che hanno giurato amore eterno e poi se ne sono andati. Si aspettano gli eventi, ci sono un po' di cose in sospeso. Se fossi Kean vorrei capire anche in quale direzione vuole andare la società, se viene creato un progetto importante. Ci sono anche questi aspetti di cui un giocatore tiene conto".

Non c'è il pericolo che Kean non si ripeta a Firenze?

"I dubbi sono legittimi. Specialmente un attaccante deve dare conferma per due o tre anni. 52 milioni sono tanti e anche presi bene per poterli riinvestire. Io se fossi la Fiorentina spererei di tenerlo, perché secondo me Kean può dare continuità a quanto fatto quest'anno. Specialmente con un tecnico come Pioli e un compagno di squadra con Dzeko. Fossi in lui rimarrei".

