RFV Sauro Fattori su Kean: "Se può migliorare? Basterebbe si confermasse, è nel pieno della maturità"

L'ex calciatore e allenatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori, durante la trasmissione "Garrisca al Vento", ha detto la sua sulla situazione di Moise Kean:

"Moise Kean al Napoli? Per le caratteristiche di Conte Kean attacca la profondità Lukaku viene incontro, cambia il modo di giocare. Lukaku partirebbe avvantaggiato poi se De Laurentiis spende 52 milioni magari gli chiede di farlo giocare. Se conviene venderlo, come nella finanza, o può migliorarsi? Per me basterebbe confermarsi e che crescesse qualcuno intorno, come Gudmundsson che con quei gol in più come a Genova aiuterebbe. Comunque a 25 anni Kean è nel pieno della maturità, secondo me fare venti gol senza battere i rigori non è facile, ma se li ha fatti significa che ce li ha . Se vuole essere un attaccante vero deve ripetersi, lui lo sa che un anno solo non basta. Secondo me però in Arabia non va. Gli arabi sono gli unici che possono acquistare e basta ed offrono soldi importanti anche ai procuratori e nella trattativa del rinnovo con la Fiorentina bisogna mettere sul tavolo i soldi anche per i procuratori. La Fiorentina però si sta già guardando intorno e muovendo. Piccoli è un profilo che ci può stare, l'importante è che non si pretendano subito i 20 gol di Kean perché per un attaccante non è mai scontato quanti gol potrà fare. Sebastiano Esposito? Per me giocherà pochissimo, soprattutto se resta Kean"