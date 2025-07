RFV Biasin su Dodo-Inter: "Per adesso sono solo situazioni mediatiche, vi spiego"

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha parlato della possibilità di Dumfries lasci l'Inter venendo rimpiazzato da Dodo: "Abbiamo capito che esiste questa famosa clausola da 25 milioni che è stata messa in occasione del rinnovo. All'epoca poteva sembrare anche logica ma per quello che abbiamo visto nelle ultime due stagioni diventa appetibile per chi vuole un esterno destro di grande livello. Sappiamo che da qui al 15 luglio, quando scadrà la clausola, potranno arrivare delle squadre interessate. Si parla soprattutto di Barcellona e City. Il giocatore non ha manifestato, almeno per il momento, la volontà di andarsene".

Nel caso in cui dovesse partire Dumfries, potrebbe essere sostituito da Dodo?

"Intanto l'Inter si è cautelata con Luis Henrique. Ma serve un altro giocatore, tra cui si parla di Dodo. Ma i nerazzurri si augurano di continuare con Dumfries".

Quanto è verosimile l'affare Dodo?

"Credo che Dodo venga accostato a tante squadre perché ha fatto intendere di voler ragionare magarò su un'esperienza altrove. Tutti l'abbiamo seguito nell'ultima stagione, e ha giocato ad alto livello. Quindi mi sembra che siano più che altro situazioni mediatiche. Non credo che in questo momento ci sia qualcosa di concreto. Anche perché nel caso il prezzo non sarebbe così abbordabile".

