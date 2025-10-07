Sohm, niente Svizzera: l'obiettivo è di essere al 100% per la gara col Milan

vedi letture

In casa Fiorentina si lavora per recuperare tutti gli acciaccati a cominciare da Simon Sohm, che è ancora alle prese con i postumi della fascite plantare che lo tormenta da circa una settimana. Il centrocampista svizzero, che aveva già saltato le gare contro il Sigma Olomouc e la Roma, ha dovuto rinunciare anche alla convocazione della sua Nazionale per le sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Svezia (10 ottobre) e Slovenia (13 ottobre). Il ct Yakin lo ha autorizzato già domenica a restare a Firenze per proseguire il suo percorso di recupero.

Sohm già da ieri ha ripreso ad allenarsi in modo differenziato al Viola Park insieme agli altri giocatori che non sono ancora al 100%: l’obiettivo è rientrare al meglio dopo la sosta, evitando così ricadute. Lo riporta La Nazione.