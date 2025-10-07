RFV Cioffi ha fiducia in Pioli: "Troverà la giusta medicina. Io vedevo la Fiorentina nelle prime 4"

vedi letture

Gabriele Cioffi, allenatore di Serie A che ha allenato Roberto Piccoli all'Hellas Verona, ha rilasciato una lunga intervista nel corso di "Chi si Compra?" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: “È difficile spiegare il perché di questa partenza. La Fiorentina sta underperformando, vedo una concorrenza di tante piccole situazioni che si sono create. La mia previsione per la Fiorentina era tra le prime 4, quindi non saprei dire”.

C'è un centrocampista viola pronto a sbocciare? "Il mercato della Fiorentina è stato ottimo. Il fiorentino è un marito brontolone che non è mai contento della moglie ma ci sta insieme 70 anni. Il mercato viola è stato la scarpa giusta per quella che è la Fiorentina adesso. Commisso ha preso la società ad un certo livello e sta portando la squadra a un livello in cui tifosi e società vogliono stare. Il mercato è stato intelligente, sono stati presi tanti giocatori di talento: Nicolussi ottimo giocatore, Fazzini e Viti uguale. Sono la scarpa giusta adesso. L'allenatore è un top. A centrocampo non lo vedo un giocatore che si possa prendere la responsabilità alla Modric. Vedo tanti giocatori interessanti, tra registi e centrocampisti di inserimento".

Pioli? "E' l'allenatore giusto al momento giusto per la Fiorentina. Poi perché la squadra non sta ingranando dipende da delle sfumature interne che noi da fuori non possiamo vedere. Magari è solo una falsa partenza. Poi nel nostro lavoro conta vincere, ma io sono convinto che troverà la medicina giusta".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!