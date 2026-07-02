Calciomercato CSC Flash: Riflessioni su Noa Lang. Le cifre di Aranda

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Nel classico appuntamento dell'ora di pranzo della rubrica "Chi si compra - Flash" il nostro Niccolò Santi ha fatto il punto sulle principali trattative di mercato che coinvolgono la Fiorentina:

Attesa per Koleosho, Fiorentina su Noa Lang

Attesa per la scelta di Koleosho che continua a riflettere sulle possibilità future e non esclude un ritorno al Paris Fc. La Fiorentina nel frattempo si guarda intorno per altri esterni, in partitcolare in casa Napoli piace Noa Lang. Ma il club azzurro nonostante non lo ritenga al centro del suo progetto e lo abbia mandato in prestito in Turchia, fa una quotazione è alta, 15-20 milioni visto che il suo contratto scadrà nel 2030 e visto che lo aveva pagato dal PSV 30 milioni l'estate scorsa.

Per Oso il Siviglia ha rifiutato la prima offerta viola

Sulla fascia sinistra occhio ad Oso, con il Siviglia che ha rifiutato la prima offerta viola di 5 milioni. Sul giocatore c'è una clausola di 20 milioni ma il club spagnolo può cederlo a cifre inferiori.

Aranda nel mirino

In Argentina la Fiorentina ha nel mirino Aranda, trequartista che può fare anche l'esterno del Boca. Nel contratto c'è una clausola da 17 milioni che non corrisponde però alla cifre che il Boca chiede perché dopo l'uscita dalla Libertadores vuole incassare soldi e può cederlo a meno. Tra l'altro la Fioretina ha ancora uno slot per gli extracomunitari.

Per Kean nessuna offerta "da clausola"

Infine per Moise Kean nessuno per ora si è attivato per esercitare la clausola da 62 milioni in vigore fino al 15 luglio.