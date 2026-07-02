Viola al lavoro per Zhegrova, Lang e Bakayoko. Beltran ai saluti
Secondo quanto riporta La Nazione, non ci sono aggiornamenti significativi per quel che riguarda l’arrivo di Luca Koleosho dal Burnley. La Fiorentina continua a lavorare su profili di livello internazionale come Zhegrova, Lang e Bakayoko. C’è poi il filone relativo alla clausola rescissoria di Kean: iniziato senza scossoni il periodo di validità. Ricordiamo che il prezzo è di 62 milioni.
Beltran vicino al River Plate
Le prossime ore saranno decisive per il passaggio di Beltran al River Plate, con gli argentini che lasceranno il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina. Per il Vikingo sono pronti tre anni e mezzo di contratto. Infine Thorstvedt, che ha aperto alla Fiorentina pur rimanendo in attesa. "Ora penso solo al Mondiale. Quando tornerò vedremo cosa succederà", ha detto il norvegese.
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