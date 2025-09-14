Saurini: "Gara subito indirizzata, con questo Napoli dura per tutti. Comuzzo pensi solo a fare bene"

Il tecnico Giampaolo Saurini è intervenuto a Radio Firenzeviola durante Viola Weekend per parlare di Fiorentina-Napoli: "La squadra di caratura superiore che è il Napoli ha indirizzato subito la partita nei primi 20 minuti, anche se la Fiorentina poteva giocare meglio se il Napoli ha questo approccio è dura per tutti".

Ci si aspettava di più da Pioli? "Non ho visto una squadra non organizzata, ho visto una squadra che ha provato a contrastare il Napoli che in questo momento è assolutamente superiore. La Fiorentina certo può migliorare e certe situazioni migliorate, con giocatori non ancora al meglio. Nell'ultima parte la squadra viola ha avuto delle chance ma il Napoli ha dominato".

E' un problema fisico? "Potrebbe essere una questione di condizione e debba trovare la migliore forma e incontrare una squadra fisicamente così forte può essere un handicap".

Che reparto deve migliorare in particolare? Ieri la Fiorentina qualche lacuna l'ha mostrata, deve lavorare il mister per trovare l'assetto migliore anche contro le corazzate. Ma bisogna dare tempo all'allenatore e sostenere una squadra in cui la società ha investito tanto e credo che la Fiorentina possa ritagliarsi un buon campionato. Certo deve migliorare a centrocampo e dietro.

Quanto incidono le voci di mercato su un giovane come Comuzzo? "Il mercato è qualcosa che ti distrae soprattutto se ti arrivano offerte vantaggiose economicamente ma il ragazzo ha fatto una scelta e a mercato chiuso deve pensare solo a fare bene e penso che ora potrà solo migliorare"