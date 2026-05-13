FirenzeViola Primavera, l'ultimo turno a Lecce: data e orario. Ecco il cammino verso la finale

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In attesa di definire quando effettivamente andrà in scena la 37a giornata di Serie A, la Lega ha definito quando si disputerà l'ultimo turno della regular season del campionato Primavera 1 (la 38a). La Fiorentina, prima in classifica, sarà impegnata sul campo del Lecce sabato 16 maggio alle 13, in contemporanea alla sfida del Parma (secondo in graduatoria, a -1 dai viola) che sarà attesa dalla trasferta di Monza. La gara del match tra salentini e gigliati andrà in onda su Sportitalia (canale 60). In occasione di quella sfida, il tecnico Galloppa dovrà fare a meno dello squalificato Gabriele Conti.

Se la Fiorentina terminerà il campionato da prima affronterà in semifinale scudetto domenica 24 maggio (al Viola Park) la vincente tra la 4a e la 5a classificata (che si affronteranno giovedì 21 maggio in uno spareggio in casa della quarta classificata). Se arriverà seconda, affronterà in semifinale lunedì 25 maggio la vincente tra la 3a e la 6a classificata. Ricordiamo che la finale scudetto è in programma sempre presso il centro sportivo della Fiorentina il 28 maggio. Tutti gli orari (semifinali e finale) sono ancora da definire.