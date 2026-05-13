Social In attesa della Juve, Moise Kean si fa vedere al concerto del rapper Shiva

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Tra una doppia seduta e l'altra (percorso fondamentale per portare a termine il suo recupero) in attesa di tornare in campo forse contro la Juventus nel prossimo turno di campionato (domenica o lunedì?), Moise Kean ha trovato il tempo di passare qualche ora di svago: il numero 20 della Fiorentina ha infatti preso al concerto del noto rapper Shiva che è andato in scena ieri sera a Firenze presso il Nelson Mandela Forum. La punta, accompagnata da alcuni amici, è stata immortalata da alcuni presenti mentre, circondato da una selva di bodyguard, veniva scortato presso l'area vip dell'impianto per assistere al concerto.

Occhiali da sole e cappellino in testa per il centravanti, che tuttavia non è sfuggito all'attenzione dei più curiosi. Ecco uno screen di un video che sta circolando in queste ore: