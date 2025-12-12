Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"

Prosegueil palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 10:00, arrivano due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:30 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:30 ecco "Archivi Polverosi". Dalle 17:30 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Ganzamente in Viola" con Costantino Nicoletti e Alberto Di Chiara, e dalle 20:00 alle 20:50 ci sarà il "Brivido Viola". Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

