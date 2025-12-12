RFV Leonardi: "Con il Verona vedremo se la vittoria di ieri ha guarito la Fiorentina"

Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport, è intervenuta a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando delle parole di Kean e delle belle cose viste ieri sera contro la Dinamo Kiev: "La nota positiva è la vittoria, che serviva dopo la sconfitta e le polemiche di Reggio Emilia. Non è stata una vittoria brillante e travolgente, ma l'unica cosa che importava era vincere. Si sono visti i limiti di questa squadra, ma si è vista anche una reazione. La rete della Dinamo è stata bella, ma è stato lasciato libero di calciare".

Lei a fine partita ha intervistato Kean, come le è parso?

"Lui è di poche parole, ma quando parla mi piace tanto. Sono contenta che è tornato al gol, anche se lui ha ammesso che poteva farne di più. Ieri mi ha ridato l'idea che possa mettersi la squadra sulle spalle e mi piaciuto molto che ha finito la partita con la fascia di capitano al braccio".

Lei ha visto una Fiorentina più umile e unita?

"Sì, perché Fortini ha detto che è come se sono tornati ad essere una famiglia. In precedenza in alcuni momenti non davano l'idea di essere una squadra, cosa che non mi è parsa ieri, quindi forse questa settimana dove si è toccato il fondo a Reggio Emilia, i giocatori credo abbiano capito i loro sbagli. La controprova l'avremo contro il Verona, dove vedremo se ieri sera è stata una vittoria o se è effettivamente guarita".

Secondo lei ha influito il cambio di modulo nei minuti finali?

"In quel momento forse c'è stato il bisogno di questo. La Dinamo stava avendo delle occasioni e lui credo abbia voluto dare una scossa alla squadra. E' vero che non sono fondamentali, ma credo che a livello mentale possano dare un cambio di marcia, una sterzata".

