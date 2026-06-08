RFV Ritorni e il trionfo di Croci: "La Viola ha grandi progetti per lui: ora deve restare umile"

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Andrea Ritorni, capo scout della Vigoglobalsport, l'agenzia che gestisce Federico Croci, classe 2010 che ieri con l'Italia Under-17 ha vinto l'Europeo di categoria, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" tornando sul trionfo di ieri a Tallinn e sulla stagione dell'attaccante viola:

Intanto, che effetto le ha fatto il trionfo azzurro di Croci?

"Sono felice per Nazionale italiana che ha raggiunto un bel successo e poi sono felice per Federico e la Fiorentina, visto che è stato determinante nel percorso pur giocando da sotto età. Sono contento anche per la mia agenzia, visto che da tempo seguiamo Croci: Federico ha giocato in tantissime categorie quest'anno ma è riuscito ad essere determinante sempre. L'ho sentito: è felice per questo trionfo. Ha giocato con grande acume tattico e con grande personalità. Non dimentichiamoci che è un 2010".

Quali sono le sue caratteristiche migliori da attaccante?

"Federico è un giocatore rapido e tecnico e ha grande intelligenza calcistica. Gioca bene con il destro e con il sinisitro e sa fare sia gol che assist. Direi un cocktail mortale (ride, ndr). Lui di base è mancino ma sa sempre dove posizionarsi e come aiutare la squadra in difficoltà. Nonostante ancora non abbia una struttura fisica ancora sviluppata, è un grande combattivo. Sappiamo - e lo sa anche lui - che la strada è ancora lunga, ci vuole tanta umiltà, dedizione e sacrifico. Lui però ha tutte le carte in regola per superare questi esami. Poi si trova in una società come la Fiorentina che sa valotizzare i talenti dei giovani".

Quando lo potremo vedere in prima squadra a suo avviso?

"E' una domanda difficile. Federico deve fare il suo percorso senza anticipare i tempi, perché ci si mette poco a bruciare i tempi. In generale credo che nel calcio italiano d'ora in poi si punterà molto più sui giovani ed in tal senso credo che nella prossima stagione sarà messo costantemente in Primavera. Spetterà poi al mister della prima squadra valutarlo".

Quindi nella prossima stagione è opportuno che resti alla Fiorentina?

"Certo, coi giovani non si deve sbagliare una mossa. Sennò si bruciano. La Fiorentina ha grandi progetti su di lui: Federico inoltre sta bene e si sente un leader. L'importante è che lui continui ad essere umile, come gli hanno insegnato i genitori a cui va un grande grazie. E un grazie e i complimenti vanno anche agli osservatori della Fiorentina che lo hanno voluto in viola".