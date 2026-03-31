RFV S. Sabatini: "Se butti un pallone in mezzo a Kean, fa la guerra con tutti e tira. Gli servirebbe Fagioli"

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Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di Nazionale, Kean e Fiorentina. Ecco le sue parole a partire dalle polemiche fiorentine verso l'Italia: "So che c'è chi tifa e chi gufa, la terza via è di quelli ai quali non frega nulla. Io a prescindere tifo tutte le squadre italiane e anche per la Nazionale. Poi a noi che siamo nel mondo del calcio conviene che l'Italia vada ai Mondiali".

E' d'accordo con le convocazioni?

"Fagioli, Bernardeschi, Zappacosta e Zaniolo li avrei preferiti a quelli che ci sono ora. Riguardo Fagioli, dopo l'Inter ho visto Italia-Irlanda in cui non arrivava un pallone a Kean ed ho rimpianto lo schema con Fagioli che scavalca e lancia Kean".

Per stasera teme più l'erbitro Turpin, il freddo o il campo brutto? "Mi fa ridere tutto, non mi fa paura niente, perché condizionerà anche i bosniaci. Inoltre a ben vedere i giocatori sono quelli che sono, anche Dzeko era la riserva di Kean e Piccoli, anche se può sempre trovare il colpo risolutore. Ma l'Italia tecnicamente è più forte della Bosnia. Con l'arbitro non siamo andati al Mondiale contro la Macedonia, è vero, ma mica è colpa sua e poi starà attento stavolta. Ma battere la Bosnia non è scalare l'Everest e neanche l'Abetone"

Chi sceglie tra Kean e Dzeko? "Se Kean fa una partita come all'inizio di questa stagione e Dzeko una come 4-5 anni fa allora ne parliamo, altrimenti non c'è discussione. Kean se butti là una palla lui fa la guerra con tutti e tira, poi può non prendere la porta. Kean è forte, anche se è un trapper prestato al pallone (ride, ndr).