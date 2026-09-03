RFV Rubinho: "De Gea è indiscutibile. Mercato? Ci sono prospettive importanti"

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Così Rubinho, ex portiere oggi procuratore, intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi ci compra?", per commentare il mercato estivo condotto dalla Fiorentina: "Credo sia positivo. Penso che la Fiorentina avrebbe dovuto fare questo cambiamento già da un po'. Portare aria nuova, giocatori nuovi e nuovi stimoli può essere importante. Se Paratici ha deciso di cambiare quasi metà squadra, credo che abbia basato questa scelta su uno studio approfondito, individuando i giocatori più adatti da portare a Firenze. Secondo me è stato intelligente e spero che questa scelta possa dare buoni risultati."

Quali sono le operazioni che la convincono maggiormente e in quale reparto, invece, si poteva fare qualcosa in più?

"Secondo me ha ringiovanito tantissimo la squadra, con prospettive di crescita importanti per il futuro. In attacco la Fiorentina ha perso un giocatore di nome, che negli anni precedenti si è dimostrato importante, ma è riuscita a portare un altro elemento che, pur non avendo lo stesso nome di Kean, ha fatto bene a Udine e sta facendo il suo percorso. È un giocatore che conosce già il calcio italiano e può diventare un punto di riferimento, come lo era Kean, aiutando tanto anche Grosso".

Da portiere a portiere, cosa pensa di questo inizio di stagione di De Gea? Può essere un rischio per la Fiorentina se non dovesse ritrovare la forma migliore?

"È chiaro che prendere sette gol nelle prime due partite di campionato fa male, però bisogna considerare tutto quello che c'è intorno. La Fiorentina non ha fatto bene né a Roma né contro il Frosinone e ti trovi spesso a concedere occasioni in cui gli avversari arrivano uno contro uno con il portiere. Magari ne para una, due, tre, ma poi qualcuna passa. La qualità di De Gea è indiscutibile. Ha un grandissimo allenatore dei portieri come Filippi e sono sicuro che crescerà. Poi, a volte, i portieri prendono gol senza avere colpe. Siamo lì per parare, ma anche per prendere gol. Purtroppo in queste due partite ne ha presi sette. Se la difesa non ha ancora trovato la giusta amalgama, è sicuramente più facile che questo accada".