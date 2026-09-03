RFV Calamai: "Ora Grosso ha due squadre: battezzi un 11 di partenza e ci creda"

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Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai parla così dei temi legati alla Fiorentina: "Ora che è finito il mercato si può parlare di calcio e aspettiamo le scelte di Grosso. Paratici gli ha messo a disposizione due squadre con qualità e alternative. Ma per trovare l'identità tattica ora l'allenatore deve puntare su un undici di partenza, crederci e dare fiducia. Non essendoci le coppe non potrà dare spazio a tutti, ora è tempo delle scelte: scelga i suoi titolari e li testi da qui alla sosta. Sperando che le sue scelte siano quelle corrette".