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Calamai: "Ora Grosso ha due squadre: battezzi un 11 di partenza e ci creda"
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Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai parla così dei temi legati alla Fiorentina: "Ora che è finito il mercato si può parlare di calcio e aspettiamo le scelte di Grosso. Paratici gli ha messo a disposizione due squadre con qualità e alternative. Ma per trovare l'identità tattica ora l'allenatore deve puntare su un undici di partenza, crederci e dare fiducia. Non essendoci le coppe non potrà dare spazio a tutti, ora è tempo delle scelte: scelga i suoi titolari e li testi da qui alla sosta. Sperando che le sue scelte siano quelle corrette".
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
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