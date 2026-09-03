FirenzeViola Firenze approva a pieni voti il mercato di Paratici: il 70% dà 7-8 in pagella

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L'esito del sondaggio di Firenzeviola.it con i voti per il mercato della Fiorentina: stravincono i voti positivi per Paratici

Il calciomercato è finito da meno di 48 ore e tra poco sarà già il momento di tornare in campo, ma è tempo di valutazioni sulla prima estate guidata interamente dal nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. Un'estate unica per la Fiorentina che ha visto la sua rosa completamente stravolta, come solo raramente si vede fare. Una vera e propria tabula rasa che ha portato a Firenze tantissimi calciatori facendone salutare altrettanti. Ora il compito più duro tocca a Grosso, che dovrà assemblare una squadra piena di talento ma con pochissima conoscenza reciproca.

I numeri del calciomercato viola

13 acquisti per un'età media appena sopra i 22 anni e oltre 130 milioni spesi senza contare gli eventuali diritti di riscatto che porterebbero la cifra totale attorno ai 200 milioni, 27 cessioni totali e solo 8 calciatori dell'anno scorso rimasti in rosa. Se non è una rivoluzione questa non sappiamo cosa possa esserlo. Tutti acquisti stranieri portati a Firenze da Paratici, che ha consegnato a Grosso una rosa con praticamente due alternative per ogni ruolo. Sono stati diversi i momenti importanti del calciomercato della Fiorentina iniziato i primi di luglio e concluso nelle ultime ore. Dagli acquisti di Atta e Oulai fino alla questione Kean per concludere con l'addio di Mandragora e l'arrivo di Pedro Goncalves: una montagna russa.

Per i lettori il mercato è da 7-8 in pagella

Ma come ha recepito la piazza il mercato di Paratici? A giudicare dai voti lasciati su Firenzeviola.it dai lettori, in maniera più che positiva. In un sondaggio a cui hanno votato più di 5mila persone, spiccano il 7 e l'8 come voti principali. Il 35% ha scelto il 7, il 33 invece si è spinto oltre votando 8. Per un totale del 68% che ha approvato più che positivamente il mercato a cui aggiungere un altro 8 per cento che addirittura ha votato 9 in pagella. Molti meno i voti per le insufficienze: solo il 2 per cento dei votanti ha scelto il 4 e il 5 per cento il 5. La sufficienza è stata raggiunta infine per il 14 per cento.

Questi i voti al mercato nel dettaglio:

4 2.25 %

5 5.46 %

6 14.81 %

7 35.33 %

8 33.81 %

9 8.34 %