Roggi: "I giocatori devono pensare a salvare la Fiorentina perché sono loro i responsabili"

Moreno Roggi, ex Fiorentina e procuratore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Se in questo momento mi dessero le chiavi di tutto e mi dicessero vai pensaci te, io non saprei dove mettere le mani anche perché non è importante a chi vengono date le chiavi ma chi da le chiavi nel senso che qui è importante capire la proprietà dove è, cosa fa, cosa decide di fare perché nessuno che prende le chiavi in mano è in grado di fare nulla senza chi da la chiave da anche delle indicazioni, delle direttive quindi è impossibile capire che cosa c'è da fare. Uno si fa delle idee, partendo da quetsa estate ognuno di noi pensava di avere una squadra migliore dell'anno scorso, eravamo tutti contenti per l'arrivo di Pioli e che da allora non si sia vinto una partita di campionato è un problema. Questo è l'anno in cui la Fiorentina ha subito più sconfitte di tutti ed è stranissima come cosa. Questi giocatori sono in grado di salvare questa Fiorentina perché se sono arrivati otto undicesimi di questi sesti l'anno scorso sono in grado di farlo e allora si devono mettere davanti alle proprie responsabilità e salvare la squadra, devono rimanere qui. Qui la gente deve stare insieme ai giocatori, sono un po' deluso e dispiaciuto e mi farei prestare i campini da rugby e fargli fare il percorso stadio campini come si faceva prima per stare in mezzo alla gente, per farsi sostenere. I giocatori devono pensare a salvare la Fiorentina perché loro sono i responsabili. Devono lottare con il coltello fra i denti per raccattare il punto e buttarsi su ogni pallone perché nelle ultime due partite non li ho visti vincere un contrasto, non è possibile. Nei momenti di grande difficoltà bisogna che ce la mettono tutta perché la Fiorentina non può andare in B".

