Calamai: "Vanoli non c'è più, va esonerato. Darei la squadra a Galloppa"

vedi letture

Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "Inutile dire che in una situazione così drammatica il primo che dovrebbe dimettersi è il direttore generale, ma non mi sembra che sia intenzionato a farlo. Io mi aspetto qualcosa nell’immediato, non avrei avuto dubbi nel sollevare dall’incarico un allenatore che non c’è più, non ci crede più, non ha coraggio, è in confusione - Nell’emergenza, per me, da oggi ci dovrebbe essere Galloppa ad allenare la squadra.

Perché ha portato più novità lui in 48 ore da ipotetico allenatore della Fiorentina, che Pioli e Vanoli nei mesi".