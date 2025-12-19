RFV Alessandro Orlando: "Se domenica la Viola non vince può già pensare alla B"

vedi letture

Alessandro Orlando, ex viola nella stagione 1995/96, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "ViolaAmoreMio". Ecco le sue parole: "E' una situazione pesante ma finchè c'è vita c'è speranza, anbche se è dura, visti soprattutto i precedenti. Nel girone di ritorno va fatto un campionato da vittoria dello scudetto. Questa è la dura realtà".

Che idea si è fatto di questa Fiorentina?

"Mi so fatto l'idea che ci sia poca fiducia tra i compagni. Si può parlare di Pioli, ma visto com'è terminata la scorsa stagione è difficile parlare di chi resta, e dei malumori. Per me è un discorso di giocatori che si scaricano le colpe l'uno con l'altro. Sembra che ognuno voglia salvare la propria barchetta. Fossi così sarebbe la cosa più brutta che possa capitare a livello calcistico e wsoprattutto a livello professionisitco. Se sono professionisti quando prendono lo stipendio e quando vincono i campionati, dovrebbero esserlo soprattutto in questi momenti, mettendo da parte il proprio ego perchè adesso sono stipendiati dalla Fiorentina e devono molto alla società, ai tifosi e alla città".

Cosa ne pensa della società viola?

"E' assente ma non prendiamola come alibi. La realtà dei fatti è che sono i calciatori ad andare in campo e devono fare ciò che sanno fare. Aldilà dei risultati è l'atteggiamento a non essere professionale. Perchè è facile dire non c'è la società o non c'è quell'altro"".

Come vede la partita con l'Udinese?

"Io non sono scaramantico, non credo alla fortuna ma una cosa che ho notato è che spesso nel calcio avviene la legge dei grandi numeri. La Fiorentina non ha mai vinto, ha perso anche ieri, l'Udinese invece ha vinto col Napoli e ha fatto una partita stratosferica. Potrebbe essere la partita della Firoentina perchè l'Udinese potrebbe arrivare sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria col Napoli, ma non hanno quell'entusiamo sul quale le grandi squadre fanno leva. La Fiorentina è all'ultima spiaggia, già con il pareggio, ma soprattutto con la sconfitta può già iniziare a organizzare la stagione in B per il prossimo anno. Per la legger dei grandi numeri potrebbe essere la partita della Fiorentina".