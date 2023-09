ROBY FACCHINETTI A RFV, Gasp impulsivo, ha sbagliato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ascolta l'audio

Roby Facchinetti a Radio FirenzeViola

Intervenuto a Radio FirenzeViola per dire la sua sulla querelle Gasperini-Fiorentina, Roby Facchinetti, cantante dei Pooh e tifoso dell'Atalanta, ha parlato così della tensione che si è creata negli ultimi giorni: "Gasperini non ha un carattere facile, è un uomo istintivo ed ogni tanto fa anche queste battute poco sensibili. Capita, nel calcio non mi meraviglio di niente nel mondo del calcio, perché è talmente importante il risultato che spesso si sfocia nel nervosismo, In alcune partite accadono anche cose spiacevoli. Quello dell'allenatore è un ruolo che non invidio personalmente. Quando accadono queste cose qui è difficile giudicare. Gli allenatori non dovrebbero cadere in queste trappole

La Fiorentina è una squadra straordinaria, con un gran gioco. Stessa cosa per l'Atalanta, che ha cambiato molto in estate. Firenze la conosco molto bene perché ci ho abitato dieci anni in periferia. Amo la vostra terra e lì sono nati tanti miei album, ho sempre amato la Toscana e mi è sempre piaciuta la Fiorentina. Riccardo Fogli è toscano e grande tifoso della Fiorentina, quindi abbiamo un tifoso in casa".