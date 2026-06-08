Bucchioni su TMW: "Il Como vuole potenziare l'attacco: sogna uno tra Kean e Vlahovic"

Bucchioni su TMW: "Il Como vuole potenziare l'attacco: sogna uno tra Kean e Vlahovic"FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:39News
di Redazione FV

Nel suo consueto editoriale del lunedì, l'opinionista di TMW Enzo Bucchioni ha confermato un'indiscrezione di mercato (svelata per prima ieri da Firenzeviola.it) che riguarda il Como ma che, di riflesso, chiama in causa anche la Fiorentina: "Attacco che invece vuole potenziare il Como non così certo di tenere Morata. Nel mirino Kean della Fiorentina, ma, a sorpresa, pure Vlahovic potrebbe diventare una grande tentazione a parametro zero. Investimento costoso, ma il Como ci proverà per essere protagonista anche in Champions".

Leggi la nostra anticipazione di ieri sul tema: La strategia della Fiorentina per Kean. Como alla finestra