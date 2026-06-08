L’Arezzo guarda in casa Fiorentina: Martinelli, Kospo e Sadotti nel mirino

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La formazione toscana, neopromossa in Serie B, spera di rinforzarsi con il portiere che ha fatto bene alla Samp e due talenti della Primavera scudettata

L’Arezzo continua a scandagliare il mercato dei giovani talenti e, secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, il direttore sportivo Nello Cutolo avrebbe messo nel mirino tre prospetti della Fiorentina. La società amaranto, neopromossa in Serie B, è alla ricerca di rinforzi in ogni reparto e guarda con particolare attenzione al vivaio viola.

Martinelli per la porta

Per la porta uno dei nomi più apprezzati è quello di Tommaso Martinelli, classe 2006 cresciuto nel settore giovanile gigliato e già protagonista tra prima squadra e di recente anche nella Sampdoria. Il portiere ha già collezionato presenze ufficiali con la Fiorentina, diventando nel 2024 il più giovane estremo difensore viola a partire titolare in Serie A nell’era dei tre punti.

Occhi anche in difesa: due nomi

In difesa resta caldo l’asse con Firenze. Tra gli obiettivi figura Eman Kospo, centrale bosniaco nato nel 2007, arrivato la scorsa estate dalla cantera del Barcellona e considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Il difensore ha già debuttato in Serie A con la maglia viola e vanta anche la prima presenza con la nazionale maggiore della Bosnia-Erzegovina. L’altro nome seguito è quello di Edoardo Sadotti, difensore classe 2006 reduce da una stagione da protagonista con la Primavera.