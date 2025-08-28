RFV Riccardo Mancini: "La Fiorentina sta lavorando in prospettiva. Lindelof da prendere subito"

Riccardo Mancini, voce di Dazn esperto di calcio internazionale, ha parlato nel corso di Chi si compra? su Radio FirenzeViola ripartendo dall'estate del mercato viola: "Qualcosa la Fiorentina lo può rosicchiare rispetto alle altre che gli stavano davanti. Mi intrigano le scelte estive della Fiorentina, a cominciare dalla guida tecnica, visto il ritorno di Pioli. Si può ricostruire alcune certezze. Quest'anno con Pioli in panchina, con l'arrivo di Dzeko, mi dà sensazioni buone e importanti per le ambizioni. Manca ancora qualcosina, ma sotto l'aspetto della prospettiva, prendere giocatori come Viti e Fazzini, ci fa capire che il club vuole puntare in prospettiva. La Fiorentina sta facendo un mercato mixando esperienza e gioventù e quando si fa così non si sbaglia, affidandosi poi all'esperienza dello stesso tecnico".

La Fiorentina potrebbe puntare su Lindelof, cosa ne pensa?

"Lindelof mi piace al netto di quella ch eè stata la condizione emotiva dello United degli ultimi anni. Tutti i calciatori del Manchester hanno pagato lo scotto del rendimento di una big che si ritrova nella parte destra della classifica. Da una parte è stato condizionato dalla condizione stessa della squadra, poi ha avuto un po' di guai fisici, pagando anche una difesa che non è stata mai ai massimi livelli. Tra lui e Maguire mi sarei sempre preso lui, nonostante il compagno fosse spinto dagli allenatori e dalla Nazionale inglese. Lindelof è sempre apparso come un difensore elegante, preciso, senza troppe sbavature. Ha fatto il capitano, la guida, però bisogna capire come sta. Ma tecnicamente mi piace molto, avrebbe potuto fare di più ma sinceramente lo prenderei. Porterebbe esperienza internazionale ed è un giocatore che potrebbe far comodo a questa Fiorentina".

