RFV Restelli sul Celje: "Un allenamento che deve portare consapevolezza"

Maurizio Restelli, ex calciatore viola, ha parlato così della sfida contro il Celje ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio":"Io son d'accordo sul mettere le seconde linee, perché abbiamo detto fino ad oggi di avere un'ottima squadra in tutti i settori... non vedo perché non sfruttarla. Ci sono diversi giocatori che sarebbero titolari in altre squadre di Serie A. Ho la sensazione che abbiamo una squadra futuribile, nel senso che, se riusciamo a riscattare i giocatori, viene fuori una bella squadra che si modifica con pochi acquisti e che potrebbe dare tante soddisfazioni".

Al di là di Kean e De Gea, chi sarebbero i giocatori da confermare?

"Fagioli ed Gudmundsson sono indispensabili... l’unico dubbio lo avrei su Zaniolo. Tutti gli altri hanno fatto vedere l’apporto che possono dare a questa squadra. Anche per Adli vale lo stesso: non si può mai fare a meno dei giocatori di qualità e tecnica. Anche Gosens ha dimostrato attaccamento e qualità. Io son d’accordo che, a questa attuale squadra, può mancare solo un sostituto di Kean. Per quanto riguarda Colpani, il riscatto non avrebbe senso, ma è giusto rinnovare il prestito".

È un esame di maturità quello di stasera?

"Spero che sia un buon allenamento, dove devi portare a casa il risultato con consapevolezza anche in ottica campionato. Bisogna puntare alla finale e magari riuscire a portarsela a casa. Sono proprio le partite entusiasmanti, come le finali, che stimolano di più."

