Radio FirenzeViola, via alla programmazione odierna: ecco le trasmissioni

Anche oggi, domenica 10 agosto 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Niccolò Righi e Virginia Bicchi, che vi terranno compagnia dalle 14:00 alle 16:00. Quando scatterà il "Viola Weekend" con due ore condotte da Ludovico Mauro e Anna Dini. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
Dall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzodi Tommaso Loreto
3 Rivelazioni, forma fisica e personalità: il bilancio della tournée della Fiorentina in Inghilterra
Pietro LazzeriniI soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
Luca Calamai5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
