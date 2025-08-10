Radio FirenzeViola, via alla programmazione odierna: ecco le trasmissioni

Anche oggi, domenica 10 agosto 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Niccolò Righi e Virginia Bicchi, che vi terranno compagnia dalle 14:00 alle 16:00. Quando scatterà il "Viola Weekend" con due ore condotte da Ludovico Mauro e Anna Dini. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

