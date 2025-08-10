Mandragora chiede 2 mln alla Fiorentina per il rinnovo. Senza accordo verrà ceduto

vedi letture

Quella che inizia domani sarà la settimana chiave per la trattativa che riguarda la Fiorentina e Rolando Mandragora, alla ricerca del tanto atteso rinnovo di contratto su cui lavorano da tempo entrambe le parti. A tornare sulla vicenda è stamani La Nazione, ribadendo che la società viola offre al giocatore un rinnovo fino al 2028 (con opzione di un ulteriore anno) a una cifra poco più alta rispetto al milione e 600 mila euro percepito attualmente dal centrocampista. L'ex Torino vorrebbe invece un rinnovo intorno ai 2 milioni annui, la distanza non è enorme ma lo stallo resiste ormai da settimane. La speranza dell’entourage del giocatore è che la Fiorentina possa ritoccare l’offerta verso l’alto viste le cessioni di esuberi come Nzola e Sottil.

Da domani ogni giorno è valido per un aggiornamento tra il club e l'agenzia del giocatore, ma di certo servirà uno sforzo da entrambe le parti per arrivare alla fumata bianca. Altrimenti, in caso di mancato accordo e conseguente strappo, difficilmente Mandragora rimarrà in viola con il contratto in scadenza (seppur con opzione per il 2027). A quel punto sarebbe probabile una cessione (8-10 milioni) e Pradè e Goretti tornerebbero sul mercato.