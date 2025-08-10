Sottil al Lecce, Sticchi Damiani lo accoglie: "Trattativa non banale. Vuole riscattarsi"

Riccardo Sottil sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce. Il figlio d'arte arriverà dalla Fiorentina in prestito secco oneroso per 500mila euro, ieri sera è sbarcato in Puglia e nel giro delle prossime ore concluderà l'iter per il trasferimento. Intanto ne ha parlato, ieri sera in zona mista dopo il 2-2 in amichevole col Monopoli ai microfoni dei media presenti - tra cui l'inviato di Tuttomercatoweb.com -, il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani: "Oggi è arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale.

A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene. Aspettiamo le visite mediche e le firme per l’ufficialità".