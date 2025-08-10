Comuzzo, il Milan ha chiesto informazioni alla Fiorentina. Richieste alte: il punto

Anche La Gazzetta dello Sport si occupa del sostituto di Malick Thiaw che andrà a prelevare il Milan a stretto giro di posta. Secondo quanto riferisce la Rosea, i 40 milioni che incasseranno a breve dal Newcastle, porteranno i rossoneri a sondare intensamente il mercato delle occasioni in Premier League, viste le alte richieste riscontrate in Italia per i principali gioielli attualmente in Serie A. In particolare, la dirigenza del Diavolo avrebbe messo in cima al suo taccuino Giovanni Leoni del Parma, ma i tanti soldi che esigono i ducali stanno portando Tare e Furlani a parare altrove.

Stesso motivo per cui è un po' più indietro la pista Pietro Comuzzo, per il quale sono state chieste informazioni alla Fiorentina e che va tenuto ancora in gioco tra i papabili, ma con qualche speranza in meno date appunto le alte richieste anche da parte dei viola. Per queste motivazioni, il Milan sta ultimamente spingendo su De Winter in un duello di mercato con l'Inter e sondando parallelamente i centrali "occasione" che propone la Premier, come Chalobah, Renato Veiga o Disasi.