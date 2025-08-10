Radio FirenzeViola in diretta anche oggi con il "Viola weekend"

di Redazione FV

Anche oggi, domenica 10 agosto 2025Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it vi farà compagnia con la solita programmazione del week end. Alle 16 scatta il "Viola Weekend" con due ore condotte da Ludovico Mauro e Anna Dini. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

