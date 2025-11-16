Radio FirenzeViola, riparte la programmazione: live dalle 14, ecco il palinsesto

Oggi alle 07:30
di Redazione FV

Anche oggi, domenica 16 novembre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta sarà Francesco Benvenuti che vi terrà compagnia con  "Firenze in campo" dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Poi scatterà il "Viola Weekend", con due ore condotte da Niccolò Righi. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

