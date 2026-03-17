Piccolo capolavoro a Cremona, Repubblica: "La conferma che il gruppo sta con Vanoli"

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"La formichina Vanoli stavolta l'ha fatta grossa". Inizia così il commento de la Repubblica (ed. Firenze) alla vittoria della Fiorentina di ieri sera, quando i viola si sono imposti per 1-4 sulla Cremonese. Un successo che il quotidiano locale giudica netto e soprattutto attribuibile al tecnico, Paolo Vanoli: "Tre punti in casa della Cremonese, una diretta concorrente per la salvezza; una partita mai in affanno; un’identità di gioco finalmente chiara. E, soprattutto, un risultato pieno, concreto. Se volevamo una conferma del fatto che tutta la squadra sta con il suo allenatore, l’abbiamo avuta. Per l’atteggiamento messo in campo la Fiorentina non solo ha meritato di vincere, ma si merita pure di stare fuori dalla zona retrocessione. Insomma, un piccolo capolavoro".

Il quotidiano fiorentino, con la firma di Giuseppe Calabrese, si concentra sui singoli e sul finale di stagione con vista sull'Europa: "Un gruppo che ha ritrovato Parisi, giocatore che all’improvviso è diventato fondamentale. Anche in zona gol, come a Cremona. Vanoli lo ha elogiato spesso, lo ha mostrato come un esempio da imitare, e aveva ragione. Da quando c’è lui in panchina Parisi è rinato. [...] In attesa di ritrovare anche i gol di Moise Kean. Non se la prenda Piccoli, la sua rete ieri sera è stata perfetta per freddezza ed esecuzione, però con Moise la Fiorentina è un’altra cosa. Vanoli ha bisogno di lui. E anche Gattuso. Tutti lo aspettano in vista di un finale di stagione adrenalinico e pieno di insidie. Senza dimenticare che c’è pure la Conference. A quanto pare la Fiorentina non vuole mollare niente e la vittoria contro la Cremonese le permette di affrontare la sfida di giovedì in Europa con serenità. Ma occhio, domenica al Franchi arriva l’Inter e non sarà una passeggiata".