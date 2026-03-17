Una doppia vittoria, CorFio: "La Fiorentina respira e può programmare l'anno prossimo"

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"Una vittoria che vale doppio". Il Corriere Fiorentino inquadra così il successo della Fiorentina sul campo della Cremonese, con un titolo e un editoriale - a firma di Ernesto Poesio - che analizza la vittoria dello Zini in chiave salvezza, giudicandola come qualcosa che oltre ai tre punti porta un po' di serenità: "La Fiorentina torna a Firenze con quella sensazione di relativa tranquillità che mancava da tanto. La trasferta vincente e convincente di Cremona consente alla Fiorentina di respirare a pieni polmoni e di approcciare il finale di campionato senza quella paura di non poter sbagliare che per troppo tempo ha invece sortito l’effetto opposto, inibendo gambe e testa al gruppo di Vanoli. [...] Certo, non è che i tre punti conquistati allo stadio Zini cancellino le brutture di un campionato giocato sempre al di sotto delle proprie possibilità. Ma permettono ai viola di guardare agli ultimi mesi di stagione con più tranquillità consentendo, magari, di affrontare i prossimi impegni europei (a partire dal ritorno con il Rakow di giovedì prossimo) senza doverli sacrificare più di tanto".

Per il quotidiano locale, coi tre punti di ieri sera la società viola può prender fiato in vista del finale di stagione e magari iniziare a programmare con meno affanno la prossima annata: "Quattro gol segnati sono un bottino che la Fiorentina raramente era riuscita a raccogliere e anche se il gol della bandiera grigiorossa ha un po’ sporcato la serata (le distrazioni là dietro non mancano mai), il risultato conquistato allo Zini non può che rappresentare un’importante (e speriamo decisiva) iniezione di fiducia per riuscire a concludere nel modo più dignitoso possibile questa stagione. E iniziare, se la classifica lo consentirà, a pensare anche alla ricostruzione. Un lavoro che si annuncia difficile, la prima vera prova per il nuovo ds Paratici. Ma questa storia ancora non è cominciata", chiosa il commento del giornale.