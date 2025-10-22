Radio FirenzeViola: ora c'è "Scanner", poi "Colpi d'ala". Chiusura con "Extra Viola"
Proseguono anche oggi, mercoledì 22 ottobre, le dirette di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it fino alle 21.30. Ora c'è "Scanner", a cura di Giulio e Anna Dini. Dalle 20:00 alle 20:50 andrà in onda "Colpi d'Ala" con Lorenzo Marucci e Alberto Di Chiara. Infine le trasmissioni della giornata saranno chiuse, dalle 21 alle 21:30, da "Extra Viola", il format di approfondimento dei temi viola del giorno in collaborazione con RTV38. Potete seguirci, come al solito, da App o pc anche in modalità video, in Dab se siete in auto e in tv, smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.
Le autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spallettidi Lorenzo Di Benedetto
4 Pioli: "Falsità su di noi, siamo uniti. Domani importante poi campionato priorità, farò tante rotazioni"
LivePioli: "Falsità su di noi, siamo uniti. Domani importante poi campionato priorità, farò tante rotazioni"
Stadio, la replica della Fiorentina: "Rivaluteremo la partecipazione. Possibili mesi lontani dal Franchi"
Dagli inviatiNdour: "Serve essere più squadra nei momenti difficili, anche per difendere i vantaggi"
Angelo GiorgettiPradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
