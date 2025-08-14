Radio Firenzeviola non si ferma neanche a Ferragosto: il palinsesto speciale
Radio Firenzeviola non si ferma neanche a Ferragosto! La web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it sarà in onda anche il 15 agosto per tutti i commenti all'indomani dell'amichevole contro la Japan University FA e per darvi gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina. Un palinsesto speciale per non lasciarvi soli anche nel giorno che segna l'inizio della fine dell'estate.
Si partirà alle ore 9 con Pietro Lazzerini in studio per due ore di rassegna stampa e commento all'attualità di casa Fiorentina. Alle 11 arrivano invece Tommaso Loreto e Luca Calamai per un'edizione speciale di 'Palla al centro' fino alle 13. Durante il resto della giornata ci saranno invece degli speciali per riproporre le interviste realizzate da Radio Firenzeviola in Inghilterra.
