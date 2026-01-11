Radio FirenzeViola, live anche di domenica: segui con noi Fiorentina-Milan!
Riprenderanno oggi alle ore 12 le dirette di Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi passo dopo passo Fiorentina-Milan. Si inizia infatti con Francesco Benvenuti, live fino alle 14, quando sarà il turno di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua con "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che segue ogni gara della squadra viola: dal Franchi, il racconto del match di Andrea Giannattasio, con ampio pre e post partita. Stasera. infine, "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraiodi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
