Pongracic sul modulo: "Ci troviamo tutti meglio. Fullkrug lo conosco bene"

Prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Milan, ai microfoni di DAZN ha parlato Marin Pongracic, difensore viola, partendo da una riflessione sul nuovo modulo: "Io sono più abituato a giocare a 4 in difesa per quanto ho fatto nella mia carriera ma alla fine non cambia tanto perché dopo un po' ci prendi l'abitudine. L'importante è che si trovi bene la squadra e adesso mi pare che ci troviamo meglio con questo sistema. Fullkrug? Lo conosco, l'ho visto spesso in Bundesliga e con la Nazionale. Sarà bello giocarci contro".