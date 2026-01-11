Pongracic sul modulo: "Ci troviamo tutti meglio. Fullkrug lo conosco bene"
Prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Milan, ai microfoni di DAZN ha parlato Marin Pongracic, difensore viola, partendo da una riflessione sul nuovo modulo: "Io sono più abituato a giocare a 4 in difesa per quanto ho fatto nella mia carriera ma alla fine non cambia tanto perché dopo un po' ci prendi l'abitudine. L'importante è che si trovi bene la squadra e adesso mi pare che ci troviamo meglio con questo sistema. Fullkrug? Lo conosco, l'ho visto spesso in Bundesliga e con la Nazionale. Sarà bello giocarci contro".
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
