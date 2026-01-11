Paratici lavora con Goretti, attesa la firma in viola: serve tempo, ma non è in dubbio
Fabio Paratici alla Fiorentina, c'è attesa per l'ufficialità ma servirà ancora tempo. Il dirigente, promesso sposo dei viola con un contratto da firmare fino al 2030, dovrebbe aver concluso la sua esperienza inglese con la gara disputata ieri dal Tottenham contro l’Aston Villa in FA Cup.
Adesso sono attesi i passaggi conclusivi dell’operazione in viola: dalla rescissione del contratto con il club londinese, che dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana, fino alla firma con la Fiorentina. Tempi ancora incerti, è vero, ma il matrimonio con il club viola non è mai stato in discussione, tanto che il manager sta continuando a lavorare con Goretti sia alle operazioni in entrata che a quelle in uscita - riporta stamani La Nazione -.
