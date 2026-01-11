Vanoli prima di Fiorentina-Milan: "Brescianini e Solomon per avere una marcia in più"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato nel pre-partita contro il Milan ai microfoni di DAZN, iniziando da una domanda sul rapporto con Ricci, suo ex giocatore: "Non è un giocatore della Fiorentina, ma si merita un grande palcoscenico".

Il cambio di rotta da che cosa è dipeso? "Da tante cose: un po' il cambio di mentalità. Stare uniti e tutti insieme, stiamo ritrovando la continuità. Sappiamo che oggi incontreremo una squadra forte, che non perde da agosto, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi".

È questo il modulo che esalta i tuoi giocatori? "Sicuramente Gudmundsson in quella posizione ci sta dando una grossa mano. Abbiamo aggiunto due giocatori che danno un cambio di marcia in più: Brescianini e Solomon. Quando sono arrivato io eravamo dispersi, abbiamo fatto un passo indietro per farne tre avanti. Dobbiamo inserire quelle furbizie per portare a casa la partita".