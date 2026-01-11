Uno degli agenti di Baldanzi al Franchi. Ci sono anche Di Vaio e Bonaventura
Presenze d'eccezione sugli spalti del Franchi, soprattutto in ottica calciomercato. Perché a vedere Fiorentina-Milan in Tribuna non ci saranno solo i dirigenti delle due squadre, già schierati prima del fischio d'inizio, ma anche uno degli agenti che cura gli interessi di Tommaso Baldanzi, uno dei nomi più caldi in ottica mercato per la Fiorentina. Il membro della GR Sports di Giuseppe Riso seguirà la partita al Franchi, chissà che non possano esserci nuovi discorsi per il trequartista della Roma.
Oltre a lui c'è anche il ds del Bologna prossimo avversario di campionato al Dall'Ara, ma società con la quale si sta parlando anche di alcune trattative tra cui per esempio Fabbian e Fazzini. Chissà che anche con Di Vaio possano essere intavolati ulteriori discorsi in ottica mercato. Un gradito ritorno infine: Giacomo Jack Bonaventura, grande doppio ex della sfida, è anch'egli nell'impianto di Firenze per godersi la partita.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati