RFV Giorgetti: "La ricostruzione sarà graduale. Il viaggio di Paratici in America chiarirà molte cose"

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Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel post partita dell'ultima gara di campionato tra Fiorentina e Atalanta terminata 1-1. Queste le sue parole: "L'estate sarà sicuramente complessa. Non voglio spendere parole sulla partita, solo Vanoli è stato salvato dai fischi. Il viaggio di Paratici in America ci dovrà dare tante spiegazioni. Io mi auguravo che avenisse, perchè vedersi di persona è diverso. Credo che il ds abbia idee chiare. In questo momento di ricostruzione cosìm difficile ci deve essere trasparenza, nessun tipo di equivoco. Capiremo poi anche le risorse che metterà la società. Per me la ricostruzione sarà graduale. Non mi immagino si lotti per le prime posizioni. Inizia una nuova era".

Sulla mancata contestazione alla proprietà: "Non so perché la Fiesole non citi la proprietà. Questo è perché è convinta che abbia immeso risorse poi spese male. Ora c'è un dirigente che rappressnta una grande novità. È un bonus dato nei confronti di Paratici. Il ds ha parlato di cultura sportiva da ricreare e dobbiamo ripartire da qui".