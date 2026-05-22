Poesio: "La contestazione sproni la società. L'incontro Commisso-Paratici migliorerà il club"

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Ha parlato così Enersto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola a proposito della contestazione che probabilmente ci sarà durante Fiorentina-Atalanta di questa sera, e della figura dei presidenti nel calcio italiano e nella Fiorentina: "È una situazione ormai comune che tra i club di Serie A non ci siano più figure dirigenziali che accentrino i loro poteri verso di se e che siano a stretto contatto con il club e con i giocatori, li unici rimasti in Italia sono Lotito e De Laurentis. Dopo questa brutta stagione credo che qualcuno all'interno della Fiorentina ci dovrebbe mettere la faccia, ma non credo che nessuno lo farà. Credo che la contestazione quest'oggi ci sarà, ma non bisogna vedere questi fischi e quelli fatti dopo la partita contro il Sassuolo come una prostesta solo verso la squadra, ma come un'invito verso la società a fare meglio, dopo una delle stagioni più brutte della storia viola, per numeri di gol subiti e fatti e per numero di punti fatti, che rischia di essere uno dei più bassi mai fatti dalla Fiorentina da quando la Serie A si gioca a venti squadre. Questa stagione inoltre è stata terribile anche per via di numerosi problemi economici, questo perché il club viola è il settimo monte ingaggi della Serie A e questa estate ha speso molto e in malo modo, e adesso ne dovrà fare i conti nella programmazione della prossima stagione".

Che ne pensa del viaggio di Paratici a New York, e del probabile cambiamento dirigenziale?

"Penso che questo viaggio in America renderà la cabina di comando più diretta e funzionale, trovo che sia importante che ci sia un confronto tra Paratici e Josep Commisso, visto che evidentemente il nuovo presidente viola per i suoi motivi personali non può venire a Firenze. Sta accadendo quello che si è detto in precedenza ovvero le linee guida per la gestione della Fiorentina saranno stabilite prima dell'inizio della stagione da Commisso, attraverso un confronto franco con il DS viola per stabilire come sarà creata la squadra nella prossima stagione".