Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 7
Riprenderanno domani alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi giorni di sosta di campionato.
Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con la coppia Benvenuti-Lazzerini mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Ludovico Mauro e Tommaso Borghini.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Calamai-Loreto mentre dalle 16 alle 17 toccherà a Flavio Ognissanti con "Passione Fiornetina". Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19. Chiuderà poi il palinsesto - prima di Extra Viola dalle ore 21 - Dimitri Conti con "Uno contro tutti" e Chiara Bevilacqua con "A giro per il mondo".
