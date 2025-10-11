RFV Marchese: "Mi meraviglia un po' Pioli con la difesa a tre ma si rialzerà"

vedi letture

L'ex difensore ora ct della Rappresentativa della Sicilia, Giovanni Marchese, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di Fiorentina: "In Serie A vedo un grosso equlibrio davanti e penso che alla fine se la giocheranno Napolie Inter con dietro Roma, Milan e Juventus. Per quanto riguarda la Fiorentina, contro la Roma ho visto una bellissima partita. Per i giocatori che ha potrebbe fare molto meglio ma il campionato è appena iniziato ed è lungo. Una squadra così, con un allenatore come Pioli, si rimetterà in moto. Certo, non per le prime posizioni... Sicuramente non è una Fiorentina da diciassettesimo posto".

Si aspettava questo inizio di Pioli?

"Sinceramente no perché è un allenatore che ha sempre mostrato il suo lavoro. Anche a Coverciano si parla spesso del lavoro di Pioli in maniera positiva. Al Milan giocava in maniera diversa, non so se il 3-5-2 è il suo modulo ma sta cercando di proseguire sulla strada di Palladino. Penso e spero che la Fiorentina si possa riprendere perché la rosa è valida".

Come si spiega tutti questi cambi di moduli?

"Sinceramente mi meraviglia, soprattutto per la difesa a tre. Magari l'idea iniziale era di giocare a quattro, poi visti i giocatori presi sul mercato ha dovuto adattarsi. Ma la Fiorentina ha una rosa valida e può giocare con più moduli, alla fine Pioli troverà il sistema migliore".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO