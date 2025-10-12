Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 14:00
FirenzeViola.it
Anche oggi, domenica 12 ottobre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi, che vi terranno compagnia dalle 14:00 alle 16:00 con "Firenze in campo". Dalle 16:00 alle 18:00 andrà invece in onda "Viola Weekend", con Niccolò Righi e Samuele Fontanelli. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicanodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Copertina
FirenzeViolaKean da record ma a rischio con il Milan? Distorsione da valutare, Piccoli intanto si scalda
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Stefano PrizioIl sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com