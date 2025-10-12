Radio FirenzeViola, riparte la diretta alle 14: ecco le trasmissioni odierne

di Redazione FV

Anche oggi, domenica 12 ottobre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta sarà Francesco Benvenuti, che vi terrà compagnia dalle 14:00 alle 16:00 con "Firenze in campo".  Dalle 16:00 alle 18:00 andrà invece in onda "Viola Weekend", con Niccolò Righi e Samuele Fontanelli. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

