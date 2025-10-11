Anche stasera su Radio FirenzeViola torna l'appuntamento con "Extra viola"
FirenzeViola.it
Anche stasera, sabato 11 ottobre 2025, non mancherà il consueto appuntamento serale con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 21:00 alle 21:30, con "Extra Viola", il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
